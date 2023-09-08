現代人生活步調緊湊，做事講求效率，這樣的風氣在無形中影響了不少人的價值觀，加上交友軟體興盛，帶起「速食愛情」的風潮。不過運勢網站《摘星工廠》指出，若想要快餐式的戀愛，不要靠近金牛、天蠍、雙魚、天秤及摩羯座，他們拒絕急功近利的愛情，寧願花較長時間經營戀愛關係，這樣才走得長遠。

▍金牛座

金牛座個性慢熟，喜歡按照自身的步調做事，對於陌生的人事物接受度不高，需要花比別人更多的時間適應；不過一旦他們點頭，就意味著全方位的包容，偏偏有許多人等不到金牛回應，轉身便離開。好在金牛並不覺得可惜，認為既然錯過了，就代表對方不是對的人，也就沒必要感到糾結。

▍天蠍座

雖然天蠍座骨子裡渴望談一場轟轟烈烈的愛情，但真正遇到心儀對象，他們反而會為了將甜蜜的過程盡可能延長，而放慢速度，從中享受戀愛的滋味，就怕進度太快，感情很快就膩了，倒不如慢慢經營，關係才走得長遠。

▍雙魚座

雙魚座是典型的浪漫主義者，與「速食愛情」無緣，因為他們認為，愛情如果缺少浪漫、只有權衡利弊，那就是買賣婚姻，也脫離了戀愛的本質，只有一路慢慢走來，才能細細品嘗愛情中的點點滴滴。

▍天秤座

天秤座並不排斥在戀愛開始前，將雙方的條件進行衡量比較，但儘管如此，天秤座在理性務實之下，對於愛情也有不輸雙魚座的浪漫本能，進入戀愛狀態後只想慢條斯理地享受愛情，不喜歡目的性太強或是急功近利的關係。

▍摩羯座

摩羯座個性務實，在談情說愛的過程中不會因為一時頭腦發熱，就不管不顧，而是會不斷評估，確保感情走在合理的軌道上，只有看到事情朝著自己預期的方向發展，摩羯才會覺得安心，因此要他們去談一場稍縱即逝的速食愛情，已經超過摩羯的底線。