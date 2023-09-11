印尼哈馬赫拉島規模6.2地震 震源深度160公里 23:452023/09/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德國地球科學研究中心（GFZ）指出，印尼哈馬赫拉島（Halmahera Island）今天發生規模6.2地震，震源深度160公里。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼蘇拉威西島附近6.0極淺地震 深度僅9.9公里 高雄巨蛋前離奇自撞 小客車卡分隔島動彈不得 居民驚呼「10年來首見」 陸電動車喧賓奪主 德媒：2023慕尼黑是中國人的國際車展 #馬赫 #拉島 #2地震 #震源深度 #160公里 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本首例！福島部分居民告上法院 要求停排「核處理水」 22:352023/09/08 國際 美麗島四腳督最新民調搶先曝光 侯穩坐「這位置」他下滑了 21:572023/09/09 政治 《興櫃股》淡季不淡 晶鑽生醫8月營收創同期新高 13:582023/09/11 財經 8艘中共軍艦穿越沖繩本島與宮古島 日艦機監控 23:542023/09/11 國際 美軍祭出北京劇本 瞄準中國後院 13:552023/09/08 國際 綠島海祭22日盛大登場 預計湧入千位媽祖信徒參與 16:022023/09/08 生活 以前月入幾10萬！更生人悲曝現況：錢少到絕望 09:282023/09/11 生活 智利中部沿岸地震 規模6以上 10:292023/09/07 國際 吳淡如友想借住峇里島別墅 她傻眼吐真相 10:212023/09/11 娛樂 影》網紅挑戰連吃100天生牛排 身體起了大變化 08:352023/09/10 國際 摩洛哥強震》罹難增至2012人 全國哀悼3日 07:032023/09/10 國際 上半年陸出口汽車超越日本登上全球第一 兩家車企立大功 23:292023/09/11 兩岸 陸美大戰不只蘋果遭殃！外媒點名這家美企剉咧等：要小心 10:052023/09/11 財經 影》120年最大！摩洛哥6.8淺層地震已近300死 旅遊大城建築倒一地 09:402023/09/09 國際 摩洛哥逾600死！美估恐千人罹難 CNN記者揭強震後「驚人場景」 15:142023/09/09 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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