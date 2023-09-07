路透社報導，德國地球科學研究中心（German Research Center for Geosciences, GFZ）表示，智利中部沿岸附近今天發生規模6.5淺層地震，震源深度10公里。
同時，美聯社報導，智利今天發生規模6.2地震，目前尚未傳出災損或受傷消息。
美國地質調查所（U.S. Geological Survey）表示，這起地震於當地時間晚間8時48分發生，震央位於智利科津波省（Coquimbo）南南西方約41公里處，震源深度41公里。
智利國家緊急事務處（National Emergency Office）未通報有任何災損或受傷消息。
目前尚不清楚上述兩則報導是否指同一起地震。
智利位於所謂的太平洋「火環帶」，經常遭遇地震侵襲。2010年，智利發生規模8.8強震並引發海嘯，總共奪走526條人命。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1120907
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