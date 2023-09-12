談到任公職9個月的心境。（POP Radio提供）

台北市文化局長蔡詩萍9個月前成為市府團隊一員，行程馬不停蹄。他近日再度以作家身份發行新書《我們聊齋吧：人鬼狐妖，你糾纏我癡迷》，並接受POP Radio《POP最正點》主持人林書煒專訪，問到執掌文化局後的身份轉變？蔡詩萍形容像「重新體會生命裡不同的場景」，過去站在文化界看政府，現在身份倒轉，從政府的身份看文化界，以政府的資源來和文化界發生聯繫，他認為「還滿有意思的」！

蔡詩萍替自己訂下目標，擬定每一年都推出創作，《我們聊齋吧》其實在一年半前已經完成，內容取材於蒲松齡《聊齋誌異》，並從原著近500篇包含人、鬼、狐、妖的光怪陸離中摘錄成30篇，新書趁勢在民俗月推出，林書煒爆料，稱蔡詩萍雖然擁有雙魚男的感性，但對於超自然事件反而是「科學腦」的態度，林書煒談到，曾經全家出遊入住樓中樓飯店，她與女兒樓上房內的電視不明究裡地忽明忽暗，連拔除插頭都無效，只能保持鎮定繼續睡；蔡詩萍自稱「八字硬」，對靈異事件則秉持聽故事的心態，「沒碰過也沒什麼信不信」。

蔡詩萍提到《聊齋誌異》堪稱是「蒲松齡想像的烏托邦」，是從小汲取鬼故事的來源。蔡詩萍細數早期經典港片，從《俠女》、《暫時停止呼吸》系列、《倩女幽魂》，與近期的《畫皮》皆取材於《聊齋誌異》，自此引發他對原著的興趣。蔡詩萍發現，《聊齋》裡「人比鬼壞，妖狐比人好」，是蒲松齡面對現實生活不得志的自我投射，最終則體現中心主旨「任何世界都有美好善良、險惡醜陋」。

面對文化局龐大業務，蔡詩萍卻已經著手規劃下一本書的雛型，他透露將用自己的筆觸新解《世說新語》，9月16、17日與10月28日則分別在台北「紀州庵」、台中「中央書局」與台南「政大書城」和書迷見面。