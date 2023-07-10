【全程字幕】世態炎涼？喊演唱會本想在北流辦 柯文哲揭「內幕」：太監就解決掉了 @ChinaTimes ​

民眾黨總統參選人柯文哲9日感嘆世態炎涼，原本想在台北流行音樂中心舉辦演唱會，未料卸任台北市長不到3個月，北市府就不給他辦，更稱此事直接由「太監」解決，不會傳到「皇上」。文化局長蔡詩萍10日指出，北流不租借給有政治疑慮的活動，是柯任內訂下的規定，今年3月柯文哲團隊申請時，也依規定拒絕，如柯文哲知道北流行政法人精神，就不會說出「雍正王朝式」語言。

蔡詩萍表示，世態炎不炎涼由政治人物感受，文化局秉持一貫行政中立原則辦事，不考量對方是否為前市長或黨主席，只依照規則不租借有政治疑慮的活動，此原則正好是柯文哲任內訂定的「台北流行音樂中心戶外及室內多功能空間租借規章」。

他列出時間序，柯文哲競選辦公室陳智函3月24日之前，與北流中心公關室聯繫欲借用北流，北流告知場地規定為何。同日，柯文哲團隊委託行銷公司提供場地租借申請書，內容提及有政治活動，北流回覆依照規定不行。

3月28日柯文哲團隊委託行銷公司提供第2個版本再次提出申請，租借時間為5月26日至27日，企畫刪除較敏感文字，北流公關室即向柯文哲辦公室聯繫，對方回覆若有困難會找別的場地。

北流3月29日以電子郵件正式回覆，根據北流戶外及室內多功能空間租借規章第10條第1項，由於申請企劃書內容涉及政治，評估後中心婉拒租借申請。

蔡詩萍表示，數月前便已告知柯文哲，根據柯市府北流規定，不得租借政治活動，未料不到3個月變成政治操作，實在令人感到相當遺憾。

他認為，如柯文哲記得、知道北流行政法人精神，就不會說出「雍正王朝式」句子。如果要選總統的人，動不動用明或清朝宮廷戲看待問題，已脫離21世紀，也超出自己能理解範圍。

蔡詩萍並舉例，過去某政黨團體申請北藝場地，北藝也回覆政治活動不行舉辦。北流跟北藝都堅守專業表演活動場域不涉及政治，原則完全一致。

媒體追問，是否認為過去的柯文哲打臉現在的柯文哲？蔡詩萍說，不知道如何回答此問題，至少北流2020年12月訂定相關規定，柯文哲一定知道，但就文化局長角度而言，北流始終秉直同樣原則處理事情。至於柯文哲此舉是否為政治操作，他表示，應由媒體評論。

台北市柯文哲文化局蔡詩萍