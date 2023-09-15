愛立信表示，2023年第二季全球5G用戶數增加1.75億，隨著新增用戶加入，使全球5G用戶數達到接近13億，目前約有260家電信商已推出5G商用服務。此外，約有35家電信商已經啟動5G獨立組網(SA)服務。

數據顯示，2023年第二季印度的行動用戶數淨增加數最多，達到700萬，其次是大陸500萬戶和美國300萬戶。第二季全球行動用戶數淨增加4000萬戶，總數達83億戶，不重複的行動用戶數量為61億，全球行動用戶滲透率為105%。第二季行動寬頻用戶數增加約1億戶，總數達74億戶，與去年同期增長5%，目前行動寬頻用戶數占行動用戶總數88%。行動數據流量在2022年第二季至2023年第二季期間增加了33%。

另外，第二季WCDMA/HSPA用戶數減少8500萬戶，僅GSM/EDGE用戶數減少了5900萬戶，其他技術用戶數減少了約200萬戶，且第二季4G用戶數增加了1100萬戶，總數達到約52億戶，占行動通訊用戶總數的62%。