新北市林口區10日發生1起酒醉滋事案件，1名62歲許姓男子喝醉後騎車到湖子路某釣魚池鬧事，警方獲報到場後，許男竟然還拿鐮刀攻擊警方，警方迅速反應，徒手奪刀後將其壓制，抽血檢測酒精濃度後確認超標，訊後被依殺人未遂、妨害公務、公共危險移送法辦。

據了解，當天下午3時許，許男酒醉後騎車到該釣魚池，將磚頭丟到池內，還在現場對客人及老闆胡言亂語，店家立即打電話報警，警方到場後準備向許男實施酒測，不料他竟突然拿鐮刀砍向警方，而警員也迅速反應沒有受傷，並當場徒手奪下鐮刀，將許嫌壓制逮補。

許男遭逮後仍不配合酒測，警方向地檢署聲請核發許可書抽血檢驗，警換算就經濃度，發現數值0.25毫克超標，因此訊後依殺人未遂、妨害公務、公共危險移送法辦。

警方強調，對於滋擾份子及犯罪行為絕不寬貸，警方必定嚴懲嚴辦，保護社區安寧環境，確保民眾生命財產安全。