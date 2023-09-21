金山中山溫泉公園設計的日式遮蔭亭下泡腳池，讓民眾體驗泡湯趣。（新北市水利局提供／蔡亞樺新北傳真）

.陽光撒下襯托出金包里溪的清流。（新北市水利局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市金山中山溫泉公園，設置一座泡腳池，吸引不少人到訪體驗泡湯趣，新北市水利局近期將公園內一棟具有日式風格的礫間處理廠進行整頓綠化，充滿文青風設計，成為最新的拍照打卡熱點，民眾直呼好像以為到了日本，有偽出國的錯覺。

水利局長宋德仁表示，為有效杜絕金山老街及未接管之生活污水排入金包里溪，利用長628公尺的雙邊明溝，將未接管的生活污水截流，截流後的污水直接送入位於中山温泉公園這座日式風格的礫間處理廠，其特色為結合地下化礫間淨水設施及地上綠美化造景，處理量每日可達1700立方公尺，相當於每天可處理約8500人次生活污水量。

宋德仁說，金山礫間處理設施針對當地水質特性，增加浮除設備，先將油污去除乾淨，再經微生物吸附、分解溶解性有機物，有效地去除臭味及雜質，處理後的放流水質清澈無味，再放流回金包里溪補注基流量，這麼一來就改善了金包里溪中下游段的水質。

在地居民陳先生表示，金包里溪整治前，是一條水泥加蓋的生活排水溝，兩旁樹蔭茂密，走在其間感覺相當陰暗，整治後修建砌石護岸與清新乾淨河道，變身為自然開放的空間，讓人心情也跟著開朗起來。

和閨蜜一起來玩的黃小姐說，中山温泉公園內有許多庭園造景及小橋流水，還有免費温泉泡腳休憩區，泡完腳後在公園內走走散步很舒服，還以為到了日本，處處藏驚喜，也太好拍了。