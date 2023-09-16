新北三峽瓦斯外洩「濃度超出警戒」500戶受影響 11:322023/09/16 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三峽民生街巷內瓦斯漏氣 暫封鎖下午恢復供氣（擷取自影片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三峽民生街巷內瓦斯漏氣 暫封鎖下午恢復供氣（王揚傑 攝） 訂閱影音： 中時新聞網 新北市三峽區民生街巷內今（16）日上午8時許施工時疑挖破瓦斯管線，新北市消防局派員到場檢測，天然氣濃度已超出警戒值，遂封鎖現場約100公尺及灑水降溫警戒，並通知瓦斯公司關閉主開關及修復破裂管線，附近住戶約500戶受影響，預計下午2時恢復供氣。 未脫離警戒區 嘉義市公共運輸全停 垃圾清運正常 菲船再入仁愛礁鄰近海域 中國海警船封鎖入口 台中列入海葵颱風警戒區未釀災 盧秀燕：是有福之地 #警戒 #三峽 #巷內 #瓦斯漏氣 #封鎖 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵颱風登陸台東頻釀災 這12處恐達土石流紅色警戒 17:022023/09/03 生活 海葵來襲 竹縣畫定警戒區 擅闖者最高罰25萬 18:322023/09/02 生活 基泰大直遭爆7月監測報告「超出警戒值」 都發局回應了 11:322023/09/11 政治 海葵估登陸「破4年紀錄」 宜蘭首當其衝 8地警戒 10:232023/09/01 生活 華為新手機震撼 任正非晶片研發論被翻出：砸錢不行 得砸科學家 21:342023/09/07 兩岸 海軍陸戰隊中尉陳屍兵舍樹下 死前無異狀已封鎖現場 09:212023/09/05 社會 美加軍艦穿越台灣海峽 陸東部戰區：全程跟監警戒 22:452023/09/09 兩岸 蘇拉颱風來襲雲林無風無雨 明照常上班、照常上課 18:272023/08/30 生活 海葵颱風持續影響 入夜後新增29條土石流紅色警戒溪流 21:362023/09/03 社會 三峽警分局辦理婦幼安全宣導 大頭娃娃陪民眾做瑜珈 16:172023/09/05 社會 以學生為主體精進教學 新北教學卓越學校角逐教育部金質獎 16:062023/09/15 生活 雲林無明顯風雨「賺到颱風假」 張麗善這樣回應 13:032023/09/04 生活 海葵暴風圈3日凌晨觸陸 全台16縣市納警戒 雨炸東部上看400毫米 00:022023/09/03 生活 蘇拉來勢洶洶！花蓮豐濱鄉海岸列禁限區域 拉封鎖線籲民眾遠離 17:092023/08/29 生活 瑞典中部出現非洲豬瘟 將擴大檢測範圍 23:302023/09/11 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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