三峽民生街巷內瓦斯漏氣 暫封鎖下午恢復供氣（王揚傑 攝）

新北市三峽區民生街巷內今（16）日上午8時許施工時疑挖破瓦斯管線，新北市消防局派員到場檢測，天然氣濃度已超出警戒值，遂封鎖現場約100公尺及灑水降溫警戒，並通知瓦斯公司關閉主開關及修復破裂管線，附近住戶約500戶受影響，預計下午2時恢復供氣。