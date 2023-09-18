高雄三民區某科大驚傳墜樓案件！高市警三民二分局18日下午1時許接獲民眾報案，稱有1名女子在校園裡墜樓倒臥血泊之中，警消到場後立即封鎖現場，並協助送醫搶救，經查，墜樓的是21歲吳姓女學生，疑似因感情因素墜樓，現場無打鬥痕跡，排除外力介入，吳女送醫搶救。家屬到場後，同意放棄急救。

校方表示，該名女生在學校擔任工讀生，有接受心理輔導。學校於上周就有注意到女生的情緒不穩定，尤其今天更是明顯。校方於是安排她到6樓輔導室，由老師安撫其情緒。後來女生說要上洗手間，未料就發生墜樓事件。

據了解，學校於今日中午左右就有注意到這名女生徘徊在7樓，被人發現後帶到6樓的輔導室。校方同時通報高雄市消防局，但氣墊尚未打開，女生就墜樓。目前校方沒有找到遺書。

學校對此事件表達遺憾且痛心，將專案啟動關懷輔導，疏通校內因此意外事故所造成的師生心理影響。

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