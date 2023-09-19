全球電動車產業蓬勃發展，但曾為汽車製造大國的日本在電動車進度卻相當落後，其電動車的市場占比僅不到5%。有網友在mobile01發文，詢問為什麼日本電動車表現沒有歐美、南韓電動車亮眼？引發其他網友討論。

原PO發文表示，日本算是非常早推廣電動車的國家，但為何日本電動車表現卻感覺已經落後其他國家？他提到，相比日本，南韓電動車產業感覺急速成長，不管是車商還是政府看起來都非常積極、野心很大的感覺，「不知道為什麼日本在電動車為什麼會後繼無力？甚至被韓國電動車超車，是因為日本油電車做太好？」

原PO進一步說，以日本汽車製造產業的深厚技術實力，想要在電動車市場發揮強大影響力其實不難，先前有消息傳出Toyota豐田自家的800V電動車平台也已經在最後開發階段，他滿期待Toyota能趕快應用在量產電動車上，讓大家知道日本汽車強國不是叫假的，只是可能要加速一下。

其他網友紛紛表示，「應該是日本車廠一直都不認為或不希望電動車會成為主流吧，它們鼓吹的是油電車以及氫能車，只是這兩邊全都落了空，拱手讓給了特斯拉以及南韓、大陸車廠」、「日本在油電這塊弄太久，在電動車這塊動作太慢，結果就被南韓超車了」、「日本電動車最大的問題，就是往日高高在上的自尊心，如果不拋開過去，日本電動車將會像手機產業一樣，被自己打敗市占率節節敗退」。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）先前報導，電動車市場快速成長，大陸和西方車廠稱霸90%市場。曾是日本車廠稱霸的電動車市場，現在市占率剩不到5%，關鍵之一恐怕還是日本油電車賣得太成功。