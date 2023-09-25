不同於前2戰都快意奪勝，「柔道女王」連珍羚雖在杭州亞運女子57公斤級4強賽碰上挑戰，與地主大陸好手蔡琪激戰到黃金得分制才分出勝負，確定至少銀牌入袋，賽後走到混採區時開心握拳振奮，教練蔡宜芳也說：「加油！（拚）1金1銅。」

連珍羚在16強僅用1分44秒就擊敗吉爾吉斯選手扎娜爾・若爾多舍娃（Zhanar Zholdosheva），8強賽更是僅用45秒就扳倒哈薩克的謝瓦拉・尼尚巴耶娃（Sevara Nishanbayeva），快意闖進4強。

來到4強賽碰上地主選手蔡琪連珍羚卻陷入苦戰，正規4分鐘沒能分出勝負，來到黃金得分制時也是難分難捨，最後靠著三角固拿下「半勝」，也搶下決賽門票，確定改寫生涯亞運最佳成績，銀牌也追平王沁芳在2010廣州亞運63公斤級奪銀，接下來要力拚獎牌成色升級。

但在最後關頭發生了小插曲，連珍羚成功壓制對手但裁判一開始認定沒壓好，所以喊了「等一下（日文）」，蔡宜芳說：「但明明就有壓好，所以就重新來一次。當時珍羚把頭抬起來也是要示意裁判我有壓好，場邊的許老師他們也一直喊Osaekomi（壓制），所以裁判就給了。」

柔道各量級獎牌戰將從下午4點開始，連珍羚在第3場出賽，將碰上上屆亞運金牌、日本好手玉置桃，力拚連2天柔道奪金；而從敗部復活戰爬起闖入女子70公斤級銅牌戰的廖宇蓉則是在倒數第3場出賽。蔡宜芳說：「加油，1金1銅。」