台北國賓皇宮酒店今(20)舉行動土典禮，將改建成一棟飯店、兩棟住宅，地上23層，地下6層，分別是「台北國賓皇宮酒店」與「國賓皇琚」。仰德集團董事長許育瑞表示，台北國賓是台灣第一家五星級飯店，長期以來政商雲集，也一直是日本商務客及高級觀光客來台首選的飯店，為求全面升級，我們決定重建國賓飯店，期望打造出世界頂級的酒店和飯店精品宅。

許育瑞指出，非常榮幸能夠與Palace Hotel攜手合作，雙方有共同的目標，我們都追求著「世界一(SEKAI ICHI)」的理念，並邀請了一流的夢幻團隊，包括日本的三菱地所設計、鹿島建設-中鹿營造，以及英國倫敦的GA Group設計公司等，共同建設國賓的下一個60年，台北的下一個地標。

東京皇宮酒店社長吉原大介親赴台參加動土儀式，他說，兩家品牌在歷史、傳統、客群和經營理念上，有許多相似之處，已與國賓飯店建立夥伴關係，對此深感榮幸，他們將以成功重建「Palace Hotel Tokyo」所積累的經驗和專業知識，充分發揮，全力以赴，藉以實現在台北建造「世界一流的酒店」的期望。

未來的國賓皇宮酒店也將持續保有國賓最受歡迎的餐飲服務，包含「國賓中餐廳」、米其林一星的「A CUT牛排館」，同時導入頂級日式料理餐廳等，持續滿足重要賓客的味蕾，相信很多人都抱以高度期待；另也精心規劃了108間客房(15坪以上、23坪為主打)，相信有足夠水準服務國際級的高端賓客。

同時國賓為了承襲60年來優良的口碑，也規劃了「國賓皇琚」豪華御所共72戶(坪數從95~115坪)，將秉持「稀有」、「尊貴」、「華麗」、「典雅」的特質，並引進飯店式管理模式，服務住戶，推出之後已吸引很多高端客戶、企業家及名人目光，也開啟了飯店式住宅新格局。

許育瑞指出，他肩負歷史傳承使命，要打造全球頂級酒店與精品飯店住宅，特地邀請世界一流夢幻團隊，有日本的三菱地所設計、鹿島建設、中鹿營造，還有英國倫敦的GA Group設計公司等，以「Neo Classic」為主軸概念，融入日式精工的思維，邀請「All From Japan」全日系團隊規劃建築、空間美學、燈光設計等，共同建設「中山北路新視界」。