高雄譚姓女子疫情期間在防疫旅館擔任櫃台工作，疑似在環保局消毒時吸入氣體，心跳加快、呼吸困難昏倒，送醫診斷出「氣體過敏中毒」。出院的她留下後遺症還遭解僱，大受打擊輕生身亡，家屬不滿提告求償118萬元。高雄地院認為，飯店疫情後營運困難、職缺縮減，解僱合理。審酌職災醫療費、退休金，最後僅判賠8786元，可上訴。

譚女2021年9月在愛河旁某飯店任職，擔任服務員，2022年適逢疫情，飯店轉型防疫旅館，該年2月6日環保局前往逐層噴藥消毒，但噴藥後譚女在櫃檯值班，疑似未著防護裝備、吸入過多消毒氣體感到不適。

由於環保局連續3天前往噴藥，譚女身體不適反應越來越強烈，上班時突然昏倒送醫，被診斷「疑似氣體所致過敏及中毒徵兆」，譚女出院後仍容易眩暈、步履不穩，需要仰賴輔具才能行走，向飯店申請職災補助。

不過飯店認為譚女的身體狀況非職災引起，拒絕給付醫療及工資補償，譚女不滿向勞工局申請勞資爭議調解，不但調解不成，還遭飯店以營運虧損、業務緊縮為由解僱。譚女為此忿忿不平，求職屢遭挫折，最後輕生身亡。

譚女家屬不滿，認為飯店只解僱她1人，明明有其他分館可安排工作，解僱譚女明顯不符合勞基法，怒向飯店提告求償職災補償、喪葬、遺屬津貼、勞退金共118萬元。

飯店反駁，平時就會使用消毒水清消，譚女均未因此出現不適。環保局來消毒時，現場都有提供防護裝備給員工使用，也要求員工上班時務必配戴，譚女當時也有配合配戴，上班時也無異狀，噴藥後才出現異狀。同事詢問她要不要就醫遭拒，最後被家人接走就醫，譚女對氣體過敏的症狀難以證明與噴藥有關，最後僅同意給付譚女醫藥費1260元。

法官認為，譚女工作時出現暈眩及身體不適的症狀，與當時環保局噴藥確實有關，依勞基法規定，可請領職災醫療補償4230元。

經調閱觀光局旅宿資料，發現該飯店當時營運確實不佳下滑，還為此申請退出防疫旅館並暫停營業。醫師建議譚女「持續追蹤治療」並不代表不能工作，不但申請休養工資補助不合理，業主解僱也難認違法。

法官審酌飯店短發給譚女的勞工退休金4556元，加上職災醫療補償4230元，判飯店僅需賠償譚女家屬8786元，全案仍可上訴。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980