10月14日的「ONE FINE DAY IN OCTOBER」，可樂旅遊獨家取得150個限量席次，可現場觀賞車銀優的Talk Show和新生代男團CIX表演。(韓國觀光公社提供)

10月的首爾適合追楓，龍門山可同時觀賞到紅葉與銀杏兩種美景，還可搭乘南山纜車俯瞰城市。(可樂旅遊提供)

全台限量150位幸運兒可以飛赴韓國親眼見到韓國「臉蛋天才」車銀優。紅遍海內外的男神車銀優擔任韓國觀光公社「2023-2024韓國訪問年」宣傳大使，韓國觀光公社特別於10月14日推出秋季活動「ONE FINE DAY IN OCTOBER」，可樂旅遊獨家取得150個限量席次，可現場觀賞人氣韓星車銀優的Talk Show表演，還有新生代男團CIX登台嗨翻全場。可樂旅遊表示150個限量席次已吸引不少粉絲搶訂，目前還有少量席次。各位車太太、姨母們可要把握一睹男神偶像的機會。

國境解封後，民眾報復性出國，2023到2024年適逢韓國訪問年，為了吸引全球觀光客訪韓，韓國觀光公社精心規劃一系列涵蓋娛樂、美食、文化等面向的多元活動，更邀請高人氣的車銀優擔任「2023-2024韓國訪問年」宣傳大使，期望藉由男神的魅力吸引海內外旅客到韓國遊玩。

向來深根東北亞觀光市場的的可樂旅遊，針對「ONE FINE DAY IN OCTOBER」盛會，規劃3條路線，若想一卡皮箱就出發的旅客，可以選擇「韓國秋天童話5日」，除保證參與「ONE FINE DAY IN OCTOBER」活動外，10月的首爾更是適合追楓的季節，可到龍門山賞紅葉與銀杏，搭乘南山纜車俯瞰城市美景，體驗N首爾塔高速電梯，打卡經典韓劇裡的情人鎖牆，每人最低15500元起。

喜歡自由安排行程的旅客，可報名「首爾自由最優秀3日」，行程包含「ONE FINE DAY IN OCTOBER」門票及交通卡每人1張，安排入住今年10月即將全新開幕的明洞市區飯店，距離明洞站不到1公里，方便旅客到處逛街、吃美食，體驗最在地的韓流文化，售價17300元起。另外，可樂旅遊亦提供「首爾3天2夜自由行」，自選航空搭配首爾市區酒店，售價9488元起。