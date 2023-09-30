中國傳統零食糖葫蘆近期在韓國年輕族群當中人氣持續飆漲，最大連鎖業者展店達400多家。但衍生的衛生、兒童肥胖疑慮等也受到社會關注，韓國國會議員甚至為此邀業者出席國政監察說明。

自稱為韓國首家糖葫蘆品牌的「王家糖葫蘆」2017年在韓國東南部城市蔚山開設第一家店，2020年展店至16家；隔年縮減至11家；到了2022年擴張至43家；今年則一口氣大增至420家，甚至表示年底前有望開設第450家分店，顯見今年以來糖葫蘆人氣的爆發性成長。

根據韓國農水產食品流通公社統計，今年7月30日至9月9日間，10多歲族群在冷凍、即食品項搜尋量最高的關鍵字前兩名分別為冷凍糖葫蘆及糖葫蘆；韓國最大外送平台「外送的民族」公布的7月關鍵字排名中，糖葫蘆也位居第3名，搜尋量較1月成長47.3倍。

如同多年前曾在韓國引起熱潮的蜂蜜蛋糕、蜂巢冰淇淋等，糖葫蘆店一家接一家開，結合年糕、蛋糕、金箔、剉冰等元素的新型糖葫蘆不斷推陳出新，讓糖葫蘆的人氣與認知度都水漲船高。近一個月在韓國入口網站的搜索量較去年同期增加逾66倍，甚至出現「餐後糖（葫蘆）」的流行語，意指餐後一定要來根糖葫蘆當點心。

韓國各家媒體紛紛報導分析糖葫蘆如此令韓國年輕人瘋狂的原因，隨之而來的還有各種來自專家學者的「警告」。韓國消費者院指出，一根糖葫蘆的含糖量就達到成人單日建議攝取量的一半，對理應較成人攝取量更少的兒童及青少年而言更是負擔。

韓國各地區向教育部提出的資料顯示，韓國小學、中學、高中生中罹患兒童糖尿病的人數截至今年4月1日為止達到3855人，在兩年內增加近24%，其中小學生患者數成長率更達26.1%。除疫情下活動量減少、外送使用率增加等因素外，近來糖葫蘆熱潮對兒童健康的可能危害引發家長憂心，連國會保健福祉委員會都將糖葫蘆業者列入國政監察的證人名單內。

不只是糖分攝取過量問題，糖葫蘆熱潮帶動的「自製糖葫蘆」挑戰也讓「燒燙傷」患者明顯增加。韓聯社引述首爾一家燒燙傷專門醫院的護理人員說法報導，近來一天平均會有4到5名孩童因加熱融化糖漿燙傷送醫；另一家專門醫院院長則表示，糖葫蘆引起風潮後，因糖漿燙傷的患者數大約比過去成長7到8倍。

被糖漿燙傷可不比一般燒燙傷，因為作為糖葫蘆主原料的砂糖熔點高達攝氏185度，且呈黏稠狀，比熱水等一般滾燙的液體更難去除且傷害更大，若處理不當可能造成三度燙傷。

此外，包裝糖葫蘆使用的竹籤及紙杯也引發不少關於衛生問題的批評，許多消費者吃完糖葫蘆隨手亂丟的垃圾造成環境髒亂，好好丟進垃圾桶裡的竹籤也有可能刺破垃圾袋，讓部分忍無可忍的商圈公告劃出「禁糖葫蘆區」，或禁止顧客帶著糖葫蘆進入店內。

除了部分業者自發進行的環境維護活動，韓國食品醫藥品安全處也宣布10月將對全國4100處設於公園、遊樂園、營地、車站等公眾設施的糖葫蘆店家進行衛生盤點工作，確保消費者食安。