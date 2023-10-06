今年第一階段流感疫苗本周開打，台南市議會國民黨團多位議員接獲民眾反映，不僅到場才知道要打高端疫苗，導致民眾對疫苗沒有選擇權，也有家長擔心校園施打高端疫苗。市府衛生局今天承諾說，校園不會安排打高端，主要以國光疫苗為主，也將在診所、衛生所門口公告疫苗品牌，提供民眾選擇。

國民黨團發言人王家貞偕蔡淑惠、方一峰、林燕祝、許至椿、蔡宗豪、林美燕、李中岑、曾培雅、盧崑福等議員，今天舉行「不打高端，我能有選擇權嗎？流感疫苗基層炸鍋，市府說清楚講明白？」記者會，除市府教育局和衛生局應邀出席，東區裕聖里及衛國里長也列席。

黨團怒批，人民有知的權利，有選擇的自由，民進黨執政讓高端在新冠疫情時賺飽賺滿，如今施打流感疫苗時，竟瞞天過海用健康勒索威脅老百姓，大玩當天開箱的遊戲，黨團所有議員的服務處抗議電話接到手軟，大家不滿被逼打高端流感疫苗，集體陷入恐慌，為何搞得打個疫苗像國家機密？

黨團還說，台南市分配到52萬劑流感疫苗中，高端占9％，約4萬8000支，台灣不是專制國家，應該讓人民選擇想打的疫苗，之前新冠疫情期間都可透過網路平台預約，此次為何不能？南市府應學台北、新北，公開施打哪個品牌的疫苗，讓不願打高端的人，能有其他的選擇。

黨團書記長蔡育輝也認為，流感疫苗品牌有賽諾菲、國光、台灣東洋及高端共4種，所有公費疫苗廠商都採原裝進口，唯獨高端疫苗是從韓國進口再分裝填充成為國產疫苗，似乎又是一起洗產地事件；黨團雖全力支持「本土生物科技產業」，但絕不支持買進口填充、惡名昭彰的疫苗。

東區裕聖里長黃姿雅指出，里民配合流感施打，沒想到詢問診所時，診所說他們也是當天開箱才知道分配到甚麼疫苗；民主國家怎會發生這種事，還要人民配合玩這種遊戲，讓里長們都被罵翻了。

衛生局副局長林碧芬承諾說，學校學童只打國光疫苗，不會施打高端，未來也會先在各衛生所、診所大門口公告施打何種疫苗；如果學童想選擇其他品牌疫苗，放棄在學校施打的機會，未來到診所仍是公費施打，只需付掛號費。