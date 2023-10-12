來自日本石川縣的神隆社中暨石川縣台灣交流促進會一行20人由團長嶌村義隆帶團，12日到六甲區參訪與樂齡學習中心的成員交流。（六甲區公所提供／張毓翎台南傳真）

六甲區長陳啓榮（左）致贈六甲老屋與古廟系列明信片，讓他們「在地之美」帶回日本。（六甲區公所提供／張毓翎台南傳真）

六甲區公所向日本樂齡參訪團透過明信片等介紹在地之美。（六甲區公所提供／張毓翎台南傳真）

來自日本石川縣的神隆社中暨石川縣台灣交流促進會一行20人由團長嶌村義隆帶團，在經歷3年疫情後再度來訪台南，12日到六甲區參訪，與樂齡學習中心的成員交流，區長陳啓榮致贈六甲老屋與古廟系列明信片，讓他們「在地之美」帶回日本。

2008年透過北國新聞社的媒介，嶌村義隆第一次偕八田技師母校金澤市花園國小的兒童，在烏山頭水庫獻唱「水庫之父」後，每年與「思慕八田與一伉儷暨台灣友好同會」赴台南參加5月8日的八田技師追悼會，對於台南有一份特別的感情。

嶌村義隆所帶領的神隆社中表演團，2009年第一屆的台南和風文化祭即受邀到總爺藝文中心表演，2016年再度赴新營文化中心表演。此次受託安排行程的台灣稻藝總監張淑娥，目前擔任六甲樂齡學習中心日語班講師，因過去台日交流工作因緣，與神隆社中自2008年起建立起深厚情誼。

張淑娥說，這團參訪團成員平均年齡65歲，與樂齡學員交流最恰當不過，在六甲國中楊永華校長及陳志強主任大力贊成下，明快促成這次交流。此次神隆社中帶來金澤特色的舞蹈及歌謠，表演團體長田社中也以富山地方、津輕地方的民謠舞蹈與台南鄉親交流，讓樂齡班學員和志工留下深刻印象。