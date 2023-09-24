一名女網友表示，日前赴日遊玩，同行的一群姐妹卻在每晚不到8時就回飯店休息、早餐必吃超商買的食品，而她行前花了2個月規劃的行程完全沒派上用場，幾度放生姐妹還被碎念，事後實在忍無可忍，「沒下次了！」其他網友紛紛傻眼，直言「旅伴真的很重要」。

原PO在臉書社團「爆雷公社」發文表示，當初說好來場女人之旅，行前姐妹還把「拋夫棄子」、「放生男友」講得非常爽快，更列一堆清單打算品嚐各種美食。但讓她沒想到的是，姐妹到了當地，每晚不到8時就回飯店休息，只為準時跟另一半視訊通話，且還睡到早上9時起床，不疾不徐梳妝打扮，連續5天都吃超商的御飯糰當早餐。

原PO傻眼，姐妹連續5天都吃超商的御飯糰當作早餐。（圖／翻攝自「爆雷公社」臉書）

原PO表示，後來姐妹在東京上野逛藥妝店期間狂買商品，之後吵著要回車程40分鐘的飯店，打算放好東西後再出門，結果弄到根本來不及去其他景點，而且明明飯店外面就有藥妝店 ,根本不必跑到那麼遠的地方購物。

不僅如此，姊妹還在超市買完晚餐，回到飯店房間的床上吃，卻不選在附近鬧區的餐廳品嚐美食，原PO見狀非常傻眼，抱怨原先花2個月時間規劃的行程，去到當地瞬間就被刪得一乾二淨，雖有幾度選擇放生姐妹，又被抱怨「沒有一起出來玩的感覺」，讓她相當火大，「沒下次了！」

原PO表示，曾在行前花了2個月規劃行程，去到當地完全無法派上用場。（圖／翻攝自「爆雷公社」臉書）

原PO事後非常火大，直呼「沒下次了」。（圖／翻攝自「爆雷公社」臉書）

貼文一出引發熱議，網友相繼直呼「旅行遇到這種真的很不行」、「就跟在本島玩就好了，為什麽要花機票錢出國去玩」、「以後就知道了，旅伴真的很重要」、「旅行本來就是照妖鏡，一個人的真實個性都會現出原形」、「出國這樣，我真的不行」、「如果是我才不管她們，就照原訂計劃自己去玩」、「第一天講不聽，第二天直接讓她們自生自滅，為什麼要為了她們的懶怠，毀了自己美好的旅遊規畫」。

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