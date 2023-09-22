一名北上工作的女網友表示，她在脫離單身後就住進工程師男友買的房子，日前男方卻說家中經濟困難，打算搬回老家與父母同住，原本的房子決定出租。不過女方想到雙十節2人就要一起出國，暫且排除另結新歡的可能，雖有想要一問究竟，男友卻仍故作神秘，讓她一頭霧水。

原PO在PTT發文表示，當初她北上工作後與男友交往，至今過了2年，雙方確定關係就也展開同居生活，結果她在上個週末突然收到男友傳訊告知，由於家中突發經濟困難，打算搬回老家與父母同住，並將原本的房子出租，再把得來的租金供以急用，因此希望她能盡快搬走。

起初原PO幾天前跟男友提及此事，卻見對方隻字不提，後來卻在上班期間收到男友傳訊詢問房子找到沒？最快什麼時候可以搬出去住？讓她不解，仔細思考其中原因更是一頭霧水，雖和男友是在交友軟體認識，雙方確定關係那刻就也沒見對方使用，且因2人平時相處並無其他衝突、價值觀沒有相差太大、出門遵照AA制、生活作息正常，幾乎同時上床睡覺，「所以大致可以排除有新女人搬進公寓的跡象。」

原PO續稱，奇怪的是，他們與男友雙親在雙十連假都有出國計畫，「要是急需用錢，不是應該要退掉？他家裡的跡象看起來也沒有很緊急的情況。」而她雖有試著詢問，男友卻仍保持神秘，堅持不提家中為何突然經濟困難，外加從沒看過男方整理家中物品，不禁納悶「倒是比較像要趕人出去」。

（圖／翻攝自批踢踢實業坊）

貼文一出引發熱議，網友紛紛解惑「正宮要回來了，當然要趕人」、「所以有沒有付房租或負擔生活費？還是完全白住」、「通常這種怪怪的感覺、不協調感，背後有相當高機率存在妳不會想知道的事。如果是我搬家、出國取消，不給合理解釋準備分手」、「我怎麼覺得不是他的房子，只是打腫臉充胖子」、「不管哪種狀況，妳都是準備好要搬出去」、「他沒有整理只叫妳整理，我猜不是有小三就是妳是小三」、「妳付錢跟他租不就好了，不租才是有問題」。

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