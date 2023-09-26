旅遊電商平台KKday推出限定版「輕井澤戀愛巴士脫單團」，鎖定全台20至39歲的單身男女，11月11日光棍節出發，希望在小時的旅途中，讓旅客覓得良緣。日韓的楓葉即將轉紅，雄獅旅遊推薦台日韓賞楓勝地，建議旅客盡快規畫。

KKday分享，自去年10月份解封後至今，每10位購買海外1日遊的台灣旅客中，就有3位是獨自參團的孤獨旅人，本次「輕井澤戀愛巴士脫單團」，訴求單身男性與女性旅客以1：1的比例出團，並在行程中結合經典的聯誼遊戲，行程中不僅能遊覽輕井澤周邊知名景點，更有機會牽起命運的紅線，即日起限量開賣，推出限定8折每人優惠價1890元起。

KKday表示，為協助旅客出國自由行時，能以更便利與輕鬆的方式，遊覽當地特色景點，目前KKday站上共推出近百支的海外自組團1日遊商品，包含日本、韓國、香港、東南亞地區等目的地，不僅能減少交通轉乘的困擾、前往不便抵達的郊區，還有專業導遊帶領，1天之內就可以體驗當地的特色文化與魅力。

賞楓季節即將到來，根據日本最新紅葉預測，北海道的楓葉最快自9月底開始轉紅，其他地區也自10月起陸續進入最佳賞楓期。雄獅旅行社推薦日、韓、台賞楓勝地，包括日本東北，北陸、四國，韓國首爾、釜山，台灣福壽山、阿里山等。

雄獅旅遊表示，賞楓商品市場持續暢旺，像是日本整體銷售近8成，北海道更是早已售罄。另為滿足旅客深度旅遊需求，日本及韓國線特別規劃8天的長天數行程，帶旅客一次收藏楓紅回憶。