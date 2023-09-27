美女魔術師謝雪兒魔術技巧高超，還擁天使臉孔、魔鬼身材，臉書吸引24萬人追蹤、IG也有6萬粉絲，過去曾穿比基尼表演「眼睛吃糖」爆紅，不過她還有勵志的故事，謝雪兒發文透露，有人曾介紹薪水高達6位數的國外荷官工作，但她當時連A到Z都拼不出來而遭淘汰，謝雪兒意識到學歷的重要，便開始苦讀進修，最後考上理想的國立大學，甚至還能出國工作。

謝雪兒透露，高中畢業後不想讀書，果斷休學進入社會工作，之後朋友介紹一份國外荷官的工作、薪水高達6位數，但她當時連A到Z都拼不出來而遭淘汰，讓謝雪兒意識到學歷的重要性，之後開始半工半讀、補習，感嘆媽媽以前栽培她的補習費根本把錢丟入大海，甚至遇到好老師要課後輔導，自己卻總是想盡辦法逃課，最後，謝雪兒靠著苦讀考上理想的國立大學，甚至還能出國工作。

謝雪兒還分享自己年少輕狂的故事，玩車、夜跑、交男友、叛逆離家「過著自以為很酷、卻很蠢的生活」，直到男友劈腿，她才意識到要工作賺錢、孝順家人，謝雪兒認為危機就是轉機，「有時候遇到糟心的事，但往好的地方轉個念，故事的支線還是會導向美好的結果」。

現在謝雪兒以高超的魔術技巧打開知名度，過去辣穿比基尼在泳池邊表演魔術，她把糖果吃進嘴裡，接著手推鼻子、眼睛，沒想到眼睛竟然掉出剛剛吃進去的糖果，謝雪兒「眼睛吃糖」魔術不只神乎其技，好身材還讓網友眼睛大吃冰淇淋。