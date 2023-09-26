美國歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift）和交往6年的英國男友喬歐文（Joe Alwyn）分手後，如今又傳出有了新歡，對象是知名美式足球球星凱爾西(Travis Kelce)，如今這段戀情似乎有譜，泰勒絲被拍到和凱爾西的母親坐在包廂裡一同為他加油。

泰勒絲和凱爾西近來戀情傳得沸沸揚揚，不過兩人始終未證實這段戀情，不過凱爾西所屬的堪薩斯城酋長（Kansas City Chiefs），近來對上芝加哥熊隊時，泰勒絲也身穿紅白配色酋長隊外套現身球場，與凱爾西母親一同坐在包廂為他加油，兩人過程中相談甚歡，不時有說有笑，看到激動處還會大聲歡呼，甚至相擁在一起慶祝。

泰勒絲與緋聞男友凱爾西母親一同坐在包廂觀賽美式足球。（圖/路透）

泰勒絲在觀賞完球賽後，被拍到坐上凱爾西開的跑車一同離去，雖然兩人都未坦承戀情，不難看出這段感情正在逐漸萌芽，凱爾西日前上節目受訪時，被問及對於這段「全世界都在討論的緋聞」的看法時，他則表示：「就讓我們看看接下來會怎麼發展吧」，對這段感情未來的走向不願把話說死。