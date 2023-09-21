良得電20日舉行法說會，過去良得電子產品集中在NB及家電等領域，營運表現平平，為提升競爭力，近幾年將產品往電動車、智能家居產品(亞馬遜的智慧音箱跟智慧門鈴等)、遊戲機、伺服器等較高毛利的產品佈局，並致力於製造升級，經過兩年多的努力，成果開始顯現。

儘管受到全球景氣低迷影響，良得今年前8月合併營收24.95億元，年減23.4%，但受惠於產品組合優化，今年上半年合併毛利率14.23%，年增8.74個百分點，營業淨利率為4.12%，年增6.04個百分點，稅後盈餘為8352萬元，年增2.51倍，每股盈餘為0.59元。

展望第3季，江文裕指出，目前看來9月表現會比8月好，在毛利率大幅上揚下，第3季獲利應該會優於上半年，法人預估，良得第3季營收應會落在10.5億元至11億元間，毛利率估達15%至19%，營益率則落在5%至8%。

良得電越南新廠預計10月進入量產，良得電預估，第4季營收和去年同期差不多，以往上下半年營收比為5:5，今年預期會落在45:55，至於明年，良得電認為明年成長主要動能為車用，目前車用產品佔比已達7%到8%，下半年有機會超過10%，明年預期有2到3成的成長，隨著產品組合持續優化，期待明年毛利率可以首見2字頭，營益率則可以向10%前進。