中秋節要到了，桃園市衛生局日前前往轄內糕餅烘焙業、餡料製造業及餐飲業進行查驗，針對量販超市超商、烘焙材料行、糕粿餅店、網路商店等場域抽驗中秋應景食品共172件，其中發現2件蔬果檢驗結果不符規定，皆已移請來源所轄衛生局後續辦理，另也強調抽驗蛋類產品、稽查蛋品來源皆合格。

衛生局副局長余依靜表示，這次抽驗品項包含月餅、餡料、鹹蛋黃、蔬果／穀豆類、禽畜水產品、烤肉熱門加工製品、烤肉醬、即食熟食及烤肉用器具等產品，檢驗防腐劑、農藥／動物用藥殘留、蘇丹色素、過氧化氫、二氧化硫、硼酸及其鹽類、微生物、重金屬、螢光增白劑、環氧乙烷等項目。

余依靜說明，抽驗產品中發現有2件不合格，1件大陸妹檢出農藥「貝芬替（Carbendazim）」1.17 ppm，其標準為1.0 ppm及1件木瓜檢出農藥「納乃得（Methomyl）」0.04 ppm，其標準為不得檢出，違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，可處新台幣6萬至2億元罰鍰，已責令業者下架產品不得販售，並移請供應商所轄衛生局追查。

余依靜還提及，另抽驗蛋類相關產品共50件皆符合規定，此外並至烘焙、雜糧行及批發商等處223家稽查蛋品來源，均為國產蛋，詳細抽驗結果公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台。

余依靜說提醒民眾，選購月餅及烤肉食材時應優先選擇信譽良好商家並注意產品外觀是否變質及標示完整性，不買來路不明的產品，烤肉時也要注意食材新鮮度、生熟食分開處理、食物於充分烤熟後再食用。多選購在地、當季蔬果，食用前可透過充分清洗，以降低農藥殘留的風險。