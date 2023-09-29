天后蔡依林（Jolin）近期剛結束大陸場次的巡迴演唱會，而在她造訪各個城市時，也融入當地體驗不同風情，今（29日）適逢中秋節，她也曬出之前到四川體驗川劇的照片和影片，化身最美花旦，讓網友驚艷不已。

蔡依林日前到四川巡演，她也入境隨俗去體驗當地的民情，不僅參觀川劇最具代表性的演出場館，還學了川劇演員的身段、唱功，挑演舞劍和一些基礎功夫，並用川劇高腔唱了2句《愛情三十六計》。

此外，蔡依林也化身一日花旦，戴上專業髮飾及頭飾，整個人散發滿滿仙氣，讓她也忍不住直呼「怎麼這麼漂亮」，而她笑說有了先前豫劇的經驗，這次更能掌握川劇的柔魅了。

網友見狀都大讚「Jolin穿戲服好適合啊」、「姐姐好美，什麼扮相都超美的」、「最美花旦」、「除了絕美二字，說不出別的了」。蔡依林之前無預警取消10月的3場海外音樂節的活動，她出席活動時也再次道歉，透露雖然新專輯今年推出機會渺茫，但有機會推出1、2首單曲，接下來她也會安排旅行，地點考慮在北半球。