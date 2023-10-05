港星高海寧是TVB一線花旦，演過不少影視作品，不過近日有網友分享在香港街拍的照片，高海寧竟被當成素人，不少網友見狀一眼就認出是她，驚訝表示：「素人？哈哈哈」。

有博主在小紅書分享多張香港街拍的照片，並hashtag「素人穿搭、原圖直出、路人視角」等主題，其中首張照片被認出就是港星高海寧，穿著短版條紋上衣搭白長褲的她，雖然打扮休閒，但傲人上圍藏不住，生圖狀態依舊超美，在街上相當搶眼。不少網友大讚她超美，身材也是一絕，並驚訝表示：「素人？哈哈哈」。

高海寧在素人的鏡頭下依舊亮眼。（圖／取自小紅書）

港姐出身的高海寧，入圍最後五強，並獲得「旅遊大使獎」，之後簽約TVB，因為高䠷身材和傲人上圍，性感形象讓人印象深刻，是第一代波神，不過後來她憑藉著出色演技，穩坐一線花旦之位，近年也有往大陸發展，在兩地都擁有高人氣。

現年36歲的高海寧出道多年保養得宜，為了維持完美身材，她不僅嚴格控制飲食，更認真健身，不吝於分享美照的她，也常透過社群放送福利，受到不少粉絲追捧。