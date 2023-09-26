國一南向楊梅段事故！大小車追撞占用外線道狂塞5公里 14:582023/09/26 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號高架南向68k楊梅路段，今（26日）下午發生一起追撞事故。（ 翻攝畫面/ 截自「高速公路1968」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 請小心駕駛！國道一號高架南向68k楊梅路段，今（26日）下午發生一起追撞事故！現場1大1小車發生追撞，事故占用外線車道，現場車流回堵5公里。警消獲報後，已趕抵現場協助排通，至於詳細事故原因，仍待進一步調查釐清。 牛頭牌駕駛開上曳引車 前輪掉落當場卡住 國1北上鼎金路段「多車追撞」！車流回堵5公里 水上交流道兩車撞爛現場慘！ 父困駕駛座身亡 6歲女被抱出天人永隔 #現場 #68 #小車 #追撞 #外線 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市就服處現場徵才 釋831職缺月薪最高達50K 11:062023/09/24 生活 國道1岡山段4大1小車撞一團 1人無生命跡象 07:462023/09/22 社會 重機具開挖失聯「4員工1消防員」 家屬現場守候焦急盼望 09:102023/09/23 社會 東京澀谷鬧區失火！商店街「濃煙沖天」 20輛消防車赴現場 15:472023/09/22 國際 明揚董事長劉安晧現身救災現場 待20分鐘連續回應「這4字」 13:482023/09/25 社會 屏東工廠爆炸救命現場！醫生跪地救援「跟死神搶人」 20:512023/09/22 社會 明揚國際火場高溫逾千度 上午「濃煙轉遽沖天」擴大水線灌救 10:392023/09/23 社會 新北興穀國小地下停車場開工 滿足三重第二行政中心需求 12:052023/09/23 生活 還原救災現場！周春米：並沒射水、一喊撤退就爆炸 10:592023/09/23 社會 國3通宵段貨車翻覆「卡分隔島」釀3傷 貨品飛散南北受阻清整夜 07:482023/09/22 社會 再傳祝融肆虐！新店民宅2、3樓大火竄濃煙 現場疏散12戶 12:252023/09/23 社會 惡鄰凶殺案雙親告別式 2稚兒家祭後即被帶離現場 11:032023/09/23 社會 國一南下349K岡山段深夜「5車連環撞」！1命危4人傷 03:372023/09/22 社會 屏東「明揚國際」持續爆炸 高市派遣救護前往現場馳援 22:582023/09/22 社會 驚悚片曝光！國道BMW超車連3撞 吉普車「華麗翻轉8、9圈」 15:372023/09/22 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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