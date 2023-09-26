請小心駕駛！國道一號高架南向68k楊梅路段，今（26日）下午發生一起追撞事故！現場1大1小車發生追撞，事故占用外線車道，現場車流回堵5公里。警消獲報後，已趕抵現場協助排通，至於詳細事故原因，仍待進一步調查釐清。

牛頭牌駕駛開上曳引車 前輪掉落當場卡住
國1北上鼎金路段「多車追撞」！車流回堵5公里
水上交流道兩車撞爛現場慘！ 父困駕駛座身亡 6歲女被抱出天人永隔
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