請小心駕駛！國道一號高架南向68k楊梅路段，今（26日）下午發生一起追撞事故！現場1大1小車發生追撞，事故占用外線車道，現場車流回堵5公里。警消獲報後，已趕抵現場協助排通，至於詳細事故原因，仍待進一步調查釐清。