玖原機構本著建築即良心，服務及福報的初衷，無論在選地、規劃結構安全、平面設計、建材選定、施工品質、維護管理等各方面，皆以追求卓越為目標。秉持著以誠信、務實作風，在建築領域用心經營，創造永續經營的人文建築美學。對玖原機構而言，一向以人為本、以客為尊，提供最優質的服務。希望給予每個家庭一個真正『理想的家』。

玖原機構參加這次中時建設類的評比，很榮幸可以獲得金牌獎，首先非常感謝中時舉辦這活動，這個活動將有助房產市場及建設品質都有很好的鼓勵與提升，也可以促進同業間的良好學習、互動、進步及提升房產品質。

很感謝所有支持玖原機構的客戶及民眾，有你們的支持，公司才可以永續經營。我們將來會更加努力創新，以人為本、以客為尊，提供最優質的服務，期望給予客戶舒適、安全又安心的住家。（玖原機構董事長洪村山）