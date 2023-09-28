台股近期走勢不振，經過重大修正後已跌破半年線，外資野村證券最新發布「亞太（日本除外）股市策略」報告，直指台股利空紛呈，將台股評級由「中立」降至「劣於大盤」，但有PTT網友發文表示，該外資報告出了名的不準，對著做準備噴出「反彈訊號來了」。

野村證券是今年首家降評台股的外資，其在最新發布的報告中指出，台股市場利空紛呈，利空包括獲利預期下修、AI股轉趨疲弱、成交量偏低、外資持續賣超等，因此將台股評級調降至「劣於大盤」。

一名網友在PTT發文指出，野村先前預測美股恐發生「雷曼式暴跌」、「聯準會3月率先降息」等言論還言猶在耳，現在又稱台股利空不斷，首先降評，「各位是怕還是不怕？」

其他網友紛紛表示，「劣於大盤是指實際情況應該比現在大盤更糟，之後會跌回來的意思」、「勿忘，最有名的作品就雷曼式崩盤」、「野村報告也是出了名的不準，但它不是要吃貨出貨那種，而是真的不準」、「野村降評，多軍有望了」、「看樣子修正谷底到了」、「這家反著看穩賺不賠」。