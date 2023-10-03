小編今（3日）精選5件不可不知的國內外財經大事。10月是台股ETF配息的高峰期，昨已經有11檔台股ETF公告配息，其中受益人數最多的是0056的92.06萬人，季配每單位配發1.2元，依2日的股價35.74元計算，殖利率達6.15%。

【1】156萬人得利 台股ETF 10月配息大戲登場

10月台股ETF配息大戲登場，2日已公告第一階段配息金額的共有11檔，包括「國民ETF」元大高股息0056、「ETF新秀」復華台灣科技優息00929等，將有超過156萬ETF投資人參與配息。

【2】生成式AI掀新商機 供應鏈歡呼

輝達、超微及美超微等美股重量級AI股在台股休市期間表現亮眼，激發2日台股AI股漲勢強勁，整體AI股成交值占台股比重達48％，資金往AI股靠攏，價量齊揚，法人認為，AI伺服器市場將進入高速成長，再加上大選政策牛肉激勵，AI股第四季表現可期。

【3】防預售爛尾 林右昌出三重拳

為防止出現預售爛尾，內政部出重拳防堵建商落跑。內政部長林右昌2日表示，預售動支款將朝三大方向規範，包括民眾的保障應優於銀行抵押的債權、限縮資金運用範圍及限制動用價金的時間點。另外，未來也將評估提供「預售屋施工進度查詢」機制。

【4】友達204億現金收購德BHTC

友達2日晚間宣布，將以自有資金6億歐元（約新台幣204億元）百分百收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）全數股權，預計2024年上半年完成交割。友達董事長彭双浪指出，透過這次合作，友達不只是一家面板公司，而是一家將技術創新延伸至多元場域應用的解決方案供應商。

【5】PCB菁英部隊 外資拱2檔出列

花旗環球證券指出，台系PCB業者掌握AI旋風帶起的內含價值揚升大商機，且在地緣政治疑慮下，比大陸競爭對手更具優勢，金像電（2368）、健鼎（3044）將是AI洪流中的PCB菁英部隊（The A-team），除初評金像電「買進」、股價預期270元，亦上調健鼎推測合理股價至280元。