權值股部分，台積電(2330)今日扮演重要撐盤要角，開高震盪持穩，終場收漲0.76%、報在532元，距離月線533元僅差臨門一腳；聯電(2303)震盪演出，終場收漲0.11%，報在42.5元；鴻海(2317)9月營收報喜，帶動今日股價走揚，收漲1.93%；聯發科(2454)尚未公布9月營收，今股價收在平盤786元。

AI族群再添新議題，傳出輝達創辦人暨執行長黃仁勳將訪台出席鴻海18日登場之鴻海科技日，帶動AI一軍的廣達(2382)上漲約2%，緯創(3231)漲幅1.4%，低價伺服器機殼廠晟銘電(3013)爆量強攻，大漲逾5%。

由於海岬型船舶需求依然強勁，帶動BDI指數反彈近3%，激勵今日航運股由散裝航運族群領漲，漲勢更勝貨櫃族群，新興(2605)、裕民(2606)分別大漲逾5%、4%，中航(2612)、慧洋-KY(2637)漲逾3%，志信(2611)、四維航(5608)也上揚逾2%。

連假前夕，近兩個交易日資金轉向金融股，市場推估有可能是政府出手護盤。旺旺保(2816)攻漲停，上海商銀(5876)、第一保(2852)亦上揚逾2%，大型金控股永豐金(2890)大漲逾2%，第一金(2892)、元大金(2885)、華南金(2880)、合庫金(5880)漲幅逾1%，中信金(2891)、台新金(2887)、富邦金(2881)小漲，整體金融股指數上漲0.86%。

分析師表示，市場靜待美國9月非農就業報告，倘若所公布數據有降低，則將有助弱化通膨預期，緩解美債殖利率繼續再攀升的壓力。且中國製造業、消費力在十一黃金周前後已有逐步回穩跡象，因此，預期在國際利空漸步消化，多方歸隊下，指數可望震盪盤堅。隨著消費旺季來臨，基本面行情及選舉行情即將啟動，操作上可逢低布局獲利貢獻度高的AI概念、IC設計、網通及光通訊、低軌衛星及電動車等族群。

下周市場聚焦的經濟數據包括美國物價，大陸信貸、物價。預期美國物價增速將續降，大陸信貸將牽動復甦步伐。