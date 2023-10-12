台積電(2330)開高走高，帶量站回季線，發揮穩盤作用，終場收漲1.1%、報在550元，在台積電的走強下，集團股創意(3443)、世界(5347)、精材(3374)、彩鈺(6789)等亦全數走揚。鴻海(2317)開高震盪，漲幅近1%。聯發科(2454)9月營收雙減，但第三季營收超越財測，今整場多維持在平盤附近的震盪，終場收漲0.12%、報在815元，呈現漲多後的修理。

股王爭霸戰今日再起，信驊(5274)、世芯-KY(3661)交鋒，世芯-KY開高震盪，股價最高站上2910元，信驊則是開低走低，摔下3000元大關，盤中重挫逾5.5%，惟終場仍由信驊驚險守住股王，收在2885元。

AI族群回神，緯創(3231)開高走高，股價大漲逾4%，技嘉(2376)則有逾3.5%的漲幅表現，惟值得注意得是，上述兩檔AI指標股儘管股價回溫，但買盤卻略顯保守。AI晶片設計領域，則有創意(3443)大漲逾7%，亞信(3169)也走揚逾4%。

車電族群今也躍升主流之一，宇隆(2233)攻上漲停，東陽(1319)前三季賺贏去年整年，尾盤也成功奔漲停，還有百達-KY(2236)、麗清(3346)也均有約6%的漲幅表現。

分析師指出，聯準會官員聯袂放鴿，美債殖利率自高檔回落，市場資金情緒轉趨樂觀，儘管以巴衝突推升中東地緣政治風險，但油價並未再進一步攀升。此外，美國參議院多數黨領袖舒默前往北京拜會習近平，拜習會有譜，加上中國製造業走出谷底，十一黃金周消費力回溫。短線雖有以巴衝突干擾，但美債殖利率及美元指數創高回檔，外資資金有望逐步回流，指數有望繼續挑戰季線。