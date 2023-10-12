台中市新社區台21線是通往南投埔里鎮重要道路，常有遊客借道前往觀光景點，同時也是機車族同好相約騎乘熱點，近期因「山道猴影片」影響，山道車流量增多。

轄區東勢警方為避免有違法改裝車輛，利用山道飆速炫技危及用路人安全，9月10日起連續1個月布署警力，在台21線加強交通執法及事故防制，迄今已取締超速違規110件，除將開罰1200元以上罰鍰外，如超過規定最高時速40公里，最重可罰36000元，另查處酒後駕車、無照駕駛及其他違規等計23件、通報疑似噪音改裝車計185件，有效遏阻超速飆車、危險駕駛，且噪音車擾民情況也獲得大幅改善。

東勢警分局表示，自警方加強取締台21線危險駕車及改裝噪音車後，統計9月份110報案系統，尚無接獲民眾報案有危險駕車及改裝噪音車輛情事，另交通事故發生件數亦下降50%，數據顯示較上個月已有效降低及防制。

警方將持續規劃台21線防制危險駕車及事故防制勤務，並結合鄰近的南投警埔里分局採取區域聯防機制重點取締，遏阻山道危險駕車行為，以維護維護民眾生命安全。

東勢警分局長林大為表示「山路非賽道」，轄內台21線山區道路蜿蜒，提醒用路人減速慢行，嚴禁超速、禁止跨越雙黃線等行爲，警方對於酒後駕車、危險駕車、違法改裝車輛將全時段加強取締，強勢執法絕不寬貸，以保障用路人安全，在此呼籲駕駛朋友遵守交通規則，切勿以身試法。