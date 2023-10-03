葉元之親自搭車實測。（翻攝自葉元之YouTube頻道）

台65線浮洲南下、北上匝道今年8月29日盛大舉行通車典禮，請到行政院長陳建仁、交通部長王國材等重量級貴賓出席剪綵，但通車後不少用路人卻發現，從浮洲北上匝道上台65後，因沿路畫有雙白線，故無法從縣民大道匝道下板橋，必須從新莊下匝道，由於匝道入口未標示清楚，本想節省時間，卻變成多繞路。

新北市議員葉元之接獲民眾抱怨，有導航為節省時間，會引導駕駛人從浮洲匝道上台65線，再從縣民大道下；但上高架後，才發現到縣民大道匝道前，沿途都畫有雙白線，禁止向左變換車道，所以只能一路開到新莊。

葉元之日前親自搭車實測，發現浮洲北上匝道入口處確實未標示清楚，容易讓駕駛人混淆。他說，因為浮洲匝道離縣民大道匝道距離太近，從浮洲匝道上去車輛會在最外線道，而縣民大道匝道出口在最內線道，距離太短向左變換車道易發生危險，所以交通單位畫雙白線，讓車輛無法左切。

葉元之表示，尊重交通單位的專業規畫，但是橋下應該要做好標示，他已請交通單位改善，在浮洲匝道口做好標示，告知用路人上快速道路後無法下縣民大道，以免浪費寶貴時間。