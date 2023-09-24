桃園市中壢區新明市場外攤商違反擺攤，分隔島也被貨品佔據，採買民眾在馬路上亂竄，形成交通亂象數十年來無法解決，不僅警方取締成效不彰，連主管單位經濟發展局都形容「新明市場亂象沉疴已久」。桃園市政府10月將成立跨局處的市場管理會報，並將新明市場列為最優先解決議題。

中壢新明公有零售市場大樓建造超過30年，外圍攤商長期占用明德路違法擺攤，貨品及垃圾擺放在馬路、分隔島上，不僅造成市場大樓內的合法攤商生意慘澹，採買的民眾也在馬路上亂竄，攤商、民眾車輛占據外線道，形成交通與環境髒亂問題。

中壢警分局近日配合市府整頓市容，加強新明市場周邊違規攤販取締，也說每周約開出70至80件罰單，員警也無奈表示，「制度面問題若不改善，取締只是治標不治本」。經發局表示，將與交通局協商研擬整頓新明市場周邊人行道，並輔導市場外攤商成立自治會管理和申請合法，市府也將在10月初成立跨局處市場管理會報，優先處理新明市場和各大市場問題。

立委魯明哲認為，新明市場亂象越來越嚴重，違法設攤越來越往馬路中間靠，民怨主要來自於明德路上車輛幾乎無法通行，他認為這問題已久，市府應該分階段處理，最優先是將明德路攤商淨空恢復道路功能，而巷弄內的攤販如何配合規畫，之後可以再討論。

市議員彭俊豪說，新明市場亂象已久，要求市府協調外圍攤商進入市場大樓內加以改善；市議員徐景文指出，外圍非法攤商多，警察也趕的很辛苦，建議市府應該另外訂定一套管理辦法，與外圍攤商協商出管理制度，最重要的是要還給行人及車輛安全的道路空間。

市議員梁為超說，市府應該拿出魄力取締新明市場外的違法攤商，並推出配套措施吸引攤商及採買人潮進入市場大樓內。中壢區長李日強則表示，新明市場是長期問題，很難取締根治，若市府有好的規畫，一定盡全力配合期盼還路於民。

新明市場攤販違法擺攤取締