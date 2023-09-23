作家李昂日前搭捷運聲稱身體不適，詢問3位年輕人讓座卻遭拒絕，讓她氣到在臉書公審對方，並要求台北市長蔣萬安「明訂博愛座使用方式」，當事者隔天則在Dcard還原真相，並詢問網友：「告侵犯肖像權告的成嗎」，對此，知名律師李怡貞針對連日風波發聲。

李昂公審不讓出博愛座的年輕人引發軒然大波，當事者在Dcard還原真相，透露李昂當天氣色很好，更指出她在捷運上不握好扶手，難怪會站不穩，並還原當下情況，指出李昂全程自言自語：「我再試一次，看誰要讓座給我」、「這是博愛座，誰要讓座給我，沒有人要讓座給我」，而非她向外界所言「我不舒服，可以讓座給我嗎」，接著向網友詢問：「告侵犯肖像權告的成嗎」。

對於這一連串風波，知名律師李怡貞指出：「博愛座想讓就讓，不想讓就別讓，不讓沒有違法，硬強迫別人讓座才可能違法」，強調此行徑恐觸犯刑法304條強制罪，不忘調侃：「上網情緒勒索或是討拍都不算啦」，對此，許多網友大表認同：「有些人因為年齡就把它當對號座」、「讓不讓座都是自己的心意，為什麼一定要強迫人家」、「正義魔人從此消失，或許就會更完美了些」。

李昂昨(22日)再度發文聲明，她向該名「當事者」喊話不要匿名躲在網路後面，歡迎站出來面對面講清楚，更強調看過她上節目的人都知道，說話方式一向直接，絕對不拐彎抹角，不禁反問：「我像一個會喃喃自語的人嗎」。