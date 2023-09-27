大眾運輸讓座爭議不斷，一名男子認為讓不讓位都沒有對錯及標準，不解為何坐博愛座就必須溫良恭儉讓，問網友搭車遇到什麼情況一定會讓位？多數人提到孕婦上車必讓位，「看到孕婦，絕對秒起身讓位。」

原PO前天（25日）於PTT八卦板指出，看到他人有需求讓位也能避免尷尬，但不讓位也沒有錯，認為搭大眾運輸本來就是先坐先贏，質疑為何坐博愛座就得溫良恭儉讓？他問什麼情況下，不管坐哪個位置、遇到哪一種人，一定會讓位？

網友一致點名孕婦、身障者及幼童，「除了孕婦我全都不讓」、「一定是孕婦」、「孕婦和幼童」、「孕婦或明顯行動不便的人」、「孕婦啊！這年頭敢生都給尊重」、「孕婦、抱小孩或拄拐杖的長輩」、「看到孕婦肯定讓」、「看到孕婦絕對秒起身讓位」。

也有人為此感嘆，若真有座位需求可以開口，「有需要就開口啊！我又不會心電感應」、「看到真的有需要的那種，有力氣擺臭臉的就讓他自己臭」、「撇開孕婦或殘疾，一副別人都該讓的一律不讓」。