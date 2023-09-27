作家李昂上周三（20日）搭北捷，因身體不適要求3名年輕人讓博愛座遭拒，氣得PO圖文公審對方，事後更因血壓飆高掛急診，李昂今（27）日凌晨再發文表示，過去不舒服只要打營養針就會好轉，但這回施打後卻不見效果，只能到更大的醫院做更多檢查，大嘆旳「真的很不舒服。」

71歲的李昂今凌晨在臉書指出，本來看完醫生後去打營養針，體力和外在看起來都會比較好，但上周施打營養針不見效果，「這一次這一招看來無效，真的不舒服，來更大的醫院」，表示二度就醫院做了更多的檢查，不舒服的症狀才舒緩。

李昂日前曾發文自曝有20多年高血壓、心血管疾病病史，因博愛座一事讓她血壓飆高，再加上以前曾摔傷，舊疾復發導致疼痛掛急診，讓她感嘆健康才是最重要的。

貼文引發網友關心，盼李昂早日康復，「保重身體為要，其他的先甭想了，讓它過去吧」、「試試看中醫吧」、「保重，祝早日康復」、「喜樂的心是治病的良藥」、「心量有多大，福氣就有多大，祝福妳早日康復。」