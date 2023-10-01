大陸廣東省佛山市一名女子租房1年反覆過敏，近日發現床墊大面積發霉。當事人透露，自己當初因為換了工作急著入職，匆忙租了這間房子入住，當時床墊上套著紅色床單，看著還滿乾淨，沒多想鋪上床單就睡了，誰知1個月後就全身發癢，甚至長出紅疹，反覆吃藥、擦藥都沒用，直到掀開床單才發現真相。

《白鹿視頻》報導，當事人小張（化名）表示，自己當初因為換了工作急著入職，匆忙租了這間房子入住，當時床墊上套著一個紅色的床單，看著滿乾淨的，沒多想鋪上床單就睡了，不料入住1週脖子後就紅腫過敏、渾身發癢，去醫院開了過敏藥吃，有所緩解，自己也在網上買了各種除蟎噴霧。

小張提到，自己住了1年多，塗抹、吞服了好幾盒過敏藥，還是反覆過敏，讓他相當崩潰，直到最近看天氣不錯，打算曬一下床具，一打開看到床墊都懵了，最後房東答應更換一個新床墊，提醒大家租房時一定要檢查床墊是否乾淨。

專家透露，如果遇到床墊發霉，可以用白醋擦拭，再用清水濕布擦乾淨，殘留的醋味可以噴點香水；若室內濕度太高，要多開窗通風，並將床墊用消毒液沖刷潔凈，在陽光下曝曬2天；也可用刷子蘸一些濃番筧水沖刷發霉部分，再用溫水沖刷一遍；買點樟腦丸放在床墊，保持乾燥，再用高溫的白熾燈對內部進行烘烤。