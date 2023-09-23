作家李昂近日因為博愛座讓座發生糾紛，讓博愛座成為熱門話題。近日一位男子在某間大賣場發現，除了大眾運輸工具的博愛座以外，連公共廁所也有長者優先使用的「樂齡友善馬桶」，讓當時便急被老人插隊的他忍不住大罵髒話，消息曝光後再度引發熱議。

原PO在Dcard以「博愛座強勢進化！博愛馬桶」為題發文表示，該間公廁4間馬桶間有3間被貼上「樂齡友善馬桶」的標誌，但設備跟一般的馬桶完全一樣，當時他好不容易等到馬桶，沒想到一個老人閃身擠進去，撂下一句「年輕人，我年紀比較大，我有權利先上」，讓即將噴射而出的原PO氣得忍不住大罵髒話，質疑「現在老人是不是越來越過分了啊？連我的大便權都要剝奪，真的不能連署抗議嗎…」。

對此，許多網友紛紛回應，「台灣就是一個處處歧視年輕人的地方，只有敬老津貼和各種老人優待票，年輕人在職場被老鳥欺負，搭大眾運輸還會被老人要求讓位，現在連上廁所都要老人先上，年輕人乾脆死一死好了」、「我屎都要拉下去，還禮讓」、「這到底是殺X啦，到底那個豬頭設計這種鬼東西」。

不過也有人支持設置樂齡友善馬桶，「這個我比較能理解耶！就跟殘障廁所一樣，並不是說不能用，只是儘量不要用，好方便需要的人使用。如果真的尿急我也是會去用殘障廁所的。當然那個長輩的態度讓人感覺不是很好，他好歹可以說『年輕人，我真的忍不住了，可以讓我先上嗎？』，而不是覺得你一定得讓他。很多老人不容易控制自己。我阿嬤本身就是想尿就得尿，我們家還只有一間廁所，常常大便或洗澡洗一半就被趕出來」。