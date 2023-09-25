作家李昂日前搭捷運，因3名年輕人拒絕讓博愛座，氣得在臉書上PO出對方照片公審，讓博愛座存廢再掀爭議，作家吳若權表示，他帶母親搭大眾運具，讓座率是100%，真正該撤除的是主觀標籤，並非博愛座，發自內心的尊重和同理心，才能懂對方的處境。

吳若權昨（24）日於個人臉書粉專指出，照顧母親26年，搭大眾運具從未遇過不讓座的年輕人，讓座率是100%。他觀察過去許多爭議都被放在「年輕人拒絕讓座」，其實年輕人並非拒絕讓座，而是拒絕被使喚，所有道德禮數的言行表現，都是出於自動自發才可貴，特別是年輕世代最討厭被他人強求，有些事本來願意做，一旦被念就不想做了。

吳若權認為，博愛座並非只有老弱婦孺專屬，而是留給需要的人優先，需要的人是不分世代，也無從比較，只能靠彼此體諒，才能禮讓，這世界沒有「應該」，命令讓座和不願讓座的任一方，都不要覺得博愛座是應該給誰優先坐的。

吳若權說，很多人建議廢除博愛座，但真正該撤除的是主觀標籤，唯有不再評論判斷，才會有真正的尊重和同理，無論是否設置博愛座，都能因關心與愛，懂得理解對方的處境，依照自己的能力，採取適當行動。

吳若權呼籲網友別再嘲笑長輩是「老嬰」，因你我將來都會是「老嬰」，他照顧母親26年，發現長輩無理的委屈、頑強和固執並非自願，很可能是腦部退化的自然現象，既然你我都無法避免自己成為「老嬰」，至少可以從不要嘲笑開始，給未來的自己留下一點不需別人悲憫的基本尊嚴。

貼文讓網友全讚爆，「謝謝老師，寫得太好了」、「讓座是一種美德，但不應該是情勒」、「非常正確的見解、不要撕裂老中青！大家都可和平相處」。