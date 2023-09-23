作家李昂搭乘北捷時，因不滿年輕人未讓出博愛座，拍照PO文公審，衍生後續爭議，甚至演變成「乾脆廢掉博愛座」的政策呼聲。一名網友感嘆，他於下班時間搭乘板南線，車廂擠滿人，「唯獨博愛座沒人敢坐」，逾2萬網友附和。

「聽說超過70歲的雅士作家才能坐」，原PO在臉書社團「路上觀察學院」分享自身經驗，李昂事件爆發後，他於下班時間搭乘北捷板南線，整個車廂擠滿剛下班的通勤族，卻放著博愛座沒人敢坐，「連靠近都不敢」。

許多網友也說的確如此，博愛座被李昂這麼一鬧，可能連稍微有點年紀的人都不敢使用，「萬一遇到更老的怎麼辦」。有網友認為，博愛座原本是一種善意，目的是幫助有需求的人，沒想到遇魔人矯枉過正，已經顛倒一開始的初衷了。

有網友建議北捷乾脆學台鐵，弄個老弱婦孺車廂，有需求的人就去那個車廂，年輕力壯的就站到別的車廂；也有網友樂觀以對，「少數無法體諒他人的人，不影響多數善良的人，台灣已經很不錯了」。