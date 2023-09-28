近來博愛座事件鬧得沸沸揚揚，誰該讓？該不該讓？位子有使用上的優先順序嗎？再度成為社會議題。鄰近的日本也有類似設計（優先席），禮讓老弱婦孺或孕婦。喬治亞駐日本大使Teimuraz Lezhava，今年6月曾因坐在優先席，遭日本網友圍剿，結果他一句話成功逆轉風向，並讓日本人開始省思這類座位的存在意義。

Teimuraz Lezhava活躍於社群平台，被不少日本人追蹤。今年6月他上傳一段在地鐵車廂看書的影片，寫著「搖搖晃晃地朝都心前進」，不料開始有質疑聲浪湧入，幾乎都是針對他坐在優先席的發言，甚至有人勸他離開。

「我們應停止對別人施加不合理的壓力」，Teimuraz Lezhava回覆，他認為坐在閒置座位沒有錯，重要的是主動讓位的精神，他說：「用理所當然的姿態，強加他人奇怪的社會規則，是不對的。」

這段話不卑不亢，瞬間改變網友風向，質疑他的聲音變小了，更多人認同且分享，日本網友開始討論起優先席功能。有一派人說，其實多數銀髮族會盡量避免通勤時間搭地鐵，「因為擠到你根本無法接近優先席」；非通勤時間，如果車上有空位，又何必拘泥能不能坐在沒人的優先席。

Teimuraz Lezhava從小移居日本，在當地住了20多年，是早稻田大學高材生，畢業後返回喬治亞從事外交工作，2021年起出任駐日大使。