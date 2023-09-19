德國政府在10個州發動突擊，大規模取締被可疑的新納粹組織德國錘皮黨(Hammerskins Germany)，搜查了該組織數十名成員的住宅，目前尚不知是否有人被逮補。

半島電視台(Aljazeera)報導，錘皮黨的實際總部在美國，該組織以搖滾樂團的形式，透過音樂創作來散布他們的極右意識形態。到了1980年代後，錘皮黨傳至歐洲各國，開始成立分會，稱為「錘皮國際會」(Hammerskins Nation)。據德國聯邦內政和社區部的調查，1988年，錘皮黨德國分會成立，已知現有130名成員。

成員將自己稱為「兄弟」，所以他們認為自己是實踐次文化生活方式的「兄弟會」。

星期二，德國警察對10個州、28名成員的家發動清晨突襲，没收他們的文宣、音樂與其他創作，目前尚不清楚是否有任何成員被逮補。

德國內政部長費瑟 (Nancy Faeser) 表示，「這是一場防範於未然的行動，對有組織的右翼極端主義沉重打擊，我們杜絕德國種族主義和反猶太主義，也是向國際重申，德國絕不容許極右翼組織的存在。」

她補充說，禁止令包括該協會的地區分會，及其下屬組織Crew 38。

CREW38也是新納粹極右翼組織。(圖/路透)

費瑟另外表示，在突擊令之前，德國聯邦政府和地方政府密切合作了一年多，並與美國有國際合作。

被問到發表自由的問題。費瑟說，該組織的意識形態是錯誤的，他們傳播的是基於納粹意識形態的種族主義，利用商品化的形式，銷售右翼極端主義、反猶太音樂唱片，這不是發表自由。