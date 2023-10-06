連假前市場態度轉趨保守，今主要是權值股、金融股扮演主要撐盤力道，航運股則在報價喊漲帶動下，由散裝航運掀起行情。由於台股技術面上檔將面臨月、季線反壓，故連假前仍為量縮整理格局為主。

權值股部分，台積電(2330)開高震盪，早盤後股價一度點火拉抬，最高達533元，成功站上月線；聯電(2303)震盪小漲；鴻海(2317)9月營收登上今年新高，帶動股價上漲近2%；聯發科(2454)震盪翻紅；股王信驊(5274)開高後壓回震盪，股價在平盤附近游走。

金融股走勢複製昨(5)日多頭行情，在9：30後點火，旺旺保(2816)觸漲停，上海商銀(5876)漲近1.9%，聯邦銀(2838)、臺企銀(2834)漲勢不輸，大型金控股有永豐金(2890)、台新金(2887)、第一金(2892)、合庫金(5880)等漲至1%上下，玉山金(2884)、兆豐金(2886)等也均有上揚表現。

傳出輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳將再度來台，參加鴻海10月18日科技日活動，由於其在今年5月訪台時，在台灣掀起一波AI旋風，帶動AI族群一波超級多頭行情，故在其有機會再度訪台的消息傳出下，AI概念股廣達(2382)、緯創(3231)開高震盪，稍早漲幅約1.5%，技嘉(2376)開高後漲幅收斂，股價於盤上小漲震盪。

海運大咖達飛(CMA)、赫伯羅特紛紛宣布從11月1日起調高亞洲到北歐運價，整體相較目前現貨市場行情大漲500～1000美元，也傳出長榮(2603)、陽明(2609)等航商也要喊漲，帶動航運股行情點火，以散裝航運為領漲指標，新興(2605)大漲逾4%，中航(2612)、慧洋-KY(2637)、志信(2611)、裕民(2606)、四維航(5608)漲幅居前。

分析師表示， 市場持續觀望美國就業數據，等待更多對於FED利率政策指引，台股技術面上檔將面臨月、季線反壓，預期連假前仍為量縮整理格局為主，未出現放量跌破前低，可在前低與季線間區間操作，持續觀察匯市及債市變化。族群來看，電子族群可留意AI族群及報價落底回升的記憶體族群，傳產部份可操作較有機會受惠選前行情的政策相關類股，如重電、綠能等族群。