洋基工程2023年9月自結合併營收13.97億元，月增11.39％、年增達24.12％，創同期新高。第三季合併營收41.91億元，雖季減8.26％、仍年增10.51％，改寫歷史次高。累計前三季合併營收122.93億元、年增達21.87％，續創同期新高。

洋基工程表示，前三季合併營收再創歷年同期新高，主要受惠半導體、印刷電路板（PCB）及電子零組件產業等高科技大廠加速推升製程技術及建廠計畫，大型無塵室機電空調工程需求明顯成長，帶動工程業績持續攀升。

觀察前三季認列工程的終端產業應用比重，仍以半導體產業逾5成最高，其次為PCB及電子零組件產業各21.11％與11.25％。截至第三季底，洋基工程在手訂單規模達146.6億元，公司預期今明2年整體營運將可維持穩健成長動能、持續改寫新高。

洋基工程表示，公司除了具備超大規模的無塵室統包及節能工程技術，以及上游原材料採購規模優勢外，並持續提升工程技術，近期已接獲北部A級商辦大樓的機電空調工程，提供超高樓層商辦機電空調工程服務，預期商辦空調工程可望挹注中長期營收獲利表現。

此外，因應國內PCB及電子零組件大廠積極赴東南亞設廠，洋基工程上半年設立泰國子公司，正積極與當地廠商洽談策略聯盟合作，預期明年配合PCB客戶建廠進度，於東南亞進行無塵室機電空調工程施工，預估明年中開始認列貢獻，為整體營運再添成長動能。