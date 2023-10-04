外資擁抱千金股氛圍愈來愈濃，摩根大通證券科技產業分析師楊維倫重磅出擊，將祥碩（5269）推測合理股價拉上1,600元，再創外資圈新高，提供多頭柴火。

隨聯發科睽違多時再獲摩根士丹利、美銀證券欽點有晉升千金股實力，實力派高價股升級再度蔚為主流話題。祥碩股價近期反彈，摩根大通證券告別兩度調降股價預期，轉為調升，強調市場低估了祥碩的多重利多，點火股價站上所有均線，4日終場大漲6％、收1,235元，是高價股中最亮眼代表。

楊維倫表示，祥碩股價雖彈升，卻尚未反映2024、2025年的強勁成長潛力，原因在於，儘管市場對超微（AMD）晶片組與USB4（host端）商機有所預期，但還是低估了USB4（裝置端）的貢獻，也小看了大陸市場復甦、潛在伺服器訂單所帶來的挹注。

外資估算，祥碩未來兩年每股稅後純益（EPS）將繳出倍增以上表現，從今年的31.32元，跳升為明、後年的48.15元與72.27元，動能驚人。