歐系外資表示，8月全球智慧型手機銷售為9000萬台，年減少5%、月增加1.9%，銷售較去年同期改善。值得注意的是，就各個市場來說，大陸市場年增轉增、幅度為0.3%(7月減少7.4%)；美國市場的銷售量則呈現連續年減、減幅為24.9%；印度的銷售量年減少8.4%；歐洲的年比銷售率有所放緩，年減少幅度為10.4%。整體來說，全球智慧機銷售狀況保持彈性，銷售量較去年同期持續改善。

歐系外資表示，美國經濟年成長疲軟，8月大陸iPhone的銷量與去年同期持平，相比之下，反而是大陸國內智慧型手機原始設備製造商支撐了年比正成長，榮耀和小米的銷量較去年同期顯著提高，分別成長8.5%、16.8%。在印度市場iPhone則繼續呈現成長、8月年增加66.7%，但這不足以抵消整體市場得疲軟，尤其是三星年減少達26.8%。

此外，歐系外資表示，傳音8月繼續表現突出，與去年同期成長37.2%（7月成長29.7%）。三星摺疊智慧型手機銷售較去年同期成長，主要是因為正值新款Galaxy Z Flip/Fold 5銷售第一個月，該款新智慧型手機的銷售表現出色，數據顯示，Galaxy Z Flip/Fold 5單月分別銷售115萬、64萬支，相較去年同期Flip/Fold 4的0.93萬、0.52萬，有明顯成長。不過，確實注意到 Flip/Fold 5 的上市時間比去年稍早一些，這也會有提振的作用，惟在此背景下，三星8月的整體智慧機銷售依舊相較去年同期減少9%，創下近10個月以來得新低。

歐系外資表示，現階段繼續對Android供應鏈品牌保持正面態度，優先選擇台積電(2330)、聯發科(2454)、博通、江蘇卓勝微、三星、美光、三星電機(三星旗下電子零組件生產商)、海力士、順宇光學、傳音等，對LG Display和中芯國際持謹慎態度。