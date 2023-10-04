今年上半年受到儲能出貨趨緩影響．導致系統電的上半年整體營收成長有限，第三季出貨有所回溫。系統電第三季合併營收達7.8億元，相比前一季成長6％、年減12.36％。

法人表示，今年上半年胎壓偵測器出貨量提升、以及工業級BBU（電池備援模組）與UPS不斷電系統持續出貨，支撐系統電營運表現。隨著儲能拉貨動能已恢復正常，再加上的IPC有望於第四季開始出貨，系統電第四季營收將有機會向上推升。